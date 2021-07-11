2 kez yandı 18 ameliyat oldu: Dilara acılarını şampiyonluklarla unutuyor
Antalya'da yaşadığı acıları dövüş sporlarındaki başarısıyla unutmaya çalışan 19 yaşındaki milli sporcu Dilara Sultan Arpacı'nın hayat hikayesi okuyanları etkiliyor.
Antalya'da yaşadığı acıları dövüş sporlarındaki başarısıyla unutmaya çalışan 19 yaşındaki milli sporcu Dilara Sultan Arpacı'nın hayat hikayesi okuyanları şaşırttı.
Çocukluğunda yaşadığı üzüntüleri dövüş sporunda kazandığı madalyalarla unutmaya çalışan milli sporcu Dilara Sultan Arpacı, Yeşilçam senaryolarını aratmayan başarı hikayesini 'mutlu' tamamlamayı hayal ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde oturan Dilara Sultan Arpacı, 4 yaşında evde ailesiyle yıldız kaymasını izlemek için beklerken, ikiz kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşunca vücudunun büyük bölümü yandı.
Rus anne ile Türk babanın çocuğu Dilara'nın, 6 yaşındayken de ocaktaki tencerenin devrilmesi sonucu dökülen kaynar suyla yüzünün sol bölümünde yanık oluştu. Dilara, yüzünün ve belinin üst kısmındaki yanık nedeniyle 7 yaşına kadar 18 ameliyat geçirdi. Bacaklarından alınan deri, Dilara'nın vücudunun değişik bölümlerine nakledildi.