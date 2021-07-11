2 kez yandı 18 ameliyat oldu: Dilara acılarını şampiyonluklarla unutuyor

Rus anne ile Türk babanın çocuğu Dilara'nın, 6 yaşındayken de ocaktaki tencerenin devrilmesi sonucu dökülen kaynar suyla yüzünün sol bölümünde yanık oluştu. Dilara, yüzünün ve belinin üst kısmındaki yanık nedeniyle 7 yaşına kadar 18 ameliyat geçirdi. Bacaklarından alınan deri, Dilara'nın vücudunun değişik bölümlerine nakledildi.