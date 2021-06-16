2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi

Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti sese doğru giden Bulut 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti.