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  3. 19 Aralık 2019 15:04

2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

ABD'de İngilizce öğretmenliği ve amigo koçluğu yapan 29 yaşındaki kadının, 15 ve 16 yaşındaki iki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

ABD'nin merkezi güney bölgesinde yer alan eyaleti Oklahoma'da hem İngilizce öğretmenliği hem de amigo koçluğu yapan 29 yaşındaki kadının öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Sequoyah devlet okulunda çalışan 29 yaşındaki Brandy Lynn Foreman, 15 ve 16 yaşındaki öğrencileriyle uygunsuz ilişki yaşıyordu.

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2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Foreman'ın, Snapchat uygulaması üzerinden öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve daha sonra reşit olmayan çocuklarla otomobilinde ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

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2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Öğrencilerden biri 2018 yılının yaz aylarında öğretmeni Brandy Lynn Foreman ile 3 ay ilişki yaşadığını itiraf etti. Öğrencinin "Defalarca beraber olduk, sayısını unuttum" sözleri kan dondurdu.

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