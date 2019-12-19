2 öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı
ABD'de İngilizce öğretmenliği ve amigo koçluğu yapan 29 yaşındaki kadının, 15 ve 16 yaşındaki iki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
ABD'nin merkezi güney bölgesinde yer alan eyaleti Oklahoma'da hem İngilizce öğretmenliği hem de amigo koçluğu yapan 29 yaşındaki kadının öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Sequoyah devlet okulunda çalışan 29 yaşındaki Brandy Lynn Foreman, 15 ve 16 yaşındaki öğrencileriyle uygunsuz ilişki yaşıyordu.
Foreman'ın, Snapchat uygulaması üzerinden öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve daha sonra reşit olmayan çocuklarla otomobilinde ilişkiye girdiği ortaya çıktı.