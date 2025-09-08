2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler

"Sizler kafirsiniz diyordu''

Türkiye'yi sarsan saldırının ardından saldırganın ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan aile, "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.