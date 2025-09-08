2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 4 vatandaş yaralandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin ailesi, ''Son dönemde farklı sitelere giriyordu, sürekli namaz kılıyor ve bize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Normalde pısırık bir çocuktu, bunu yapması bizi şok etti'' dedi.
Olay sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin E.B. olduğu açıklanan 16 yaşındaki saldırgan, temin ettiği pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı.
İlk tespitlere göre olay şöyle gerçekleşti: E. B. isimli saldırgan, saat 08.50 sıralarında polis merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olan saldırgan, babasına ait pompalı tüfek ile polis merkezine doğru ateş etmeye başladı. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Aynı polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı.
Emniyet müdürü, silah sesleri üzerine aşağı inmiş
Olay esnasında polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in silah sesleri üzerine ikametinden aşağı indiği ve saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi. Kaçmaya çalışan saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın vurulduktan sonra, "Allahu Ekber" diye bağırdığı görüldü.
Saldırganın suç kaydının bulunmadığı ve geçmişte yapılmış herhangi bir örgütlü suç soruşturmasına konu olmadığı tespit edildi.
"Sizler kafirsiniz diyordu''
Türkiye'yi sarsan saldırının ardından saldırganın ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan aile, "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.