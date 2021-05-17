2 üniversiteyi bitirip otostopla Türkiye'yi gezdiler: Şimdi çiftçiler
Van’da fotoğrafçılık eğitimi sırasında tanışıp evlenen Hülya ve İnan Bozkayar çifti, 2. üniversiteyi bitirip otostopla Türkiye'yi gezdikten sonra köye yerleşti.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğup büyüyen Hülya Bozkayar (30), Süleyman Demirel Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü, ardından da aynı üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirdi.
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Hülya Bozkayar, Van Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı fotoğrafçılık kursunda İnan Bozkayar (29) ile tanıştı.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi ile Acil Durum Afet Yönetmenliği ve Mülkiyet bölümlerinden mezun olan İnan Bozkayar ile Hülya Bozkayar birbirlerine aşık oldu. Çift, 2 yıl sonra evlendi.
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Evliliklerinin ardından Türkiye turuna çıkan çift, otostop yaparak 81 il ve yüzlerce ilçe gezdi.
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