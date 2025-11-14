2 yaşındaki bebek dövüle dövüle hastanelik edilmişti, annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeği darbederek hastanelik eden annesi ve sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Aren bebeğin annesinin zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, küçük çocukta kalıcı hasar olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.