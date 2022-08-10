2 yıl önce oluşmaya başladı, burnu bu hale geldi

Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten R., "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum." dedi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan R., "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.