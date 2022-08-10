2 yıl önce oluşmaya başladı, burnu bu hale geldi
Trabzon'da 2 yıl önce burnunda çıkan kitleyi önemsemeyen 84 yaşındaki Faik R. burnunu sürekli kurcalayınca bu hale geldi.
Trabzon Of'da yaşayan 84 yaşındaki Faik R., 2 yıl önce burnunda oluşan şişliğin büyümesi üzerine nefes almakta ve aşağı bakmakta zorlanmaya başladı. Soluğu hastanede alan R., yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Burnunda çıkan kitlenin büyümesinde kendisinin de etkisinin olduğunu söyleyen R., rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirterek "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum" dedi.
2 YIL ÖNCE BURNUNDA OLUŞMAYA BAŞLADI
Of ilçesinde yaşayan Faik R., yaklaşık 2 yıl önce burnunda oluşmaya başlayan kitleyi başlangıçta önemsedi. Kitle zamanla büyümesine rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen R., nefes almakta ve aşağı bakmakta zorlanmaya başladı.
Ailesi ve çevresindekilerin telkinleriyle Of Devlet Hastanesi'ne giden ve kulak burun boğaz uzmanı Operatör Dr. Erdal Rahman Köprücü ile görüşen R.'nun tedavisine başlandı.
"BURNUMU KURCALADIĞIM İÇİN BAYAĞI İLERLEDİ"
R., burnunda çıkan kitlenin büyümesinde kendisinin de etkisinin olduğunu söyledi.
Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten R., "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum." dedi.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan R., "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.