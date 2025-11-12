20 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasında hem naaşlara hem de kara kutuya ulaşıldı
Gürcistan'da TSK'ya ait C-130 kargo uçağın düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin naaşını arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Öte yandan uçağın enkazından ilk görüntüler geldi.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu.
İKİ ASKERİN NAAŞI ARANIYOR
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü bölgede yaptığı açıklamada 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin naaşını arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Geladze'nin açıklaması şu şekilde:
18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz.
Uluslararası bir arama ekibi oluşturduk. Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız"
UÇAĞIN ENKAZINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
C-130 tipi askeri kargo uçağının bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Türk kaza kırım ekipleri Gürcü yetkililerle koordinasyon halinde Türkiye saati ile 06.30'da olay yerinde enkazı incelemeye başladı.