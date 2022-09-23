20 kişilik öğrenci grubu birbirnine girdi Okulun önünde kavga çıktı

Hindistan’ın Ghaziabad’ı kentinde bir okulun önünde iki grup öğrenci arasında tartışma başladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde öğrenciler trafiğin yoğun olduğu bir sokağın ortasında birbirlerine yumruk atmaya başladı. Paylaşılan videoda kalabalık öğrenci grubunun kaçtığı ve büyük bir hızla gelen araba fark edildi. Araba çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirini yumruklayan iki öğrenciye çarptı. Öğrencilerin yere düştükten sonra kalkarak kavga etmeye devam etmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.