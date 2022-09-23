20 kişilik öğrenci grubu birbirnine girdi Okulun önünde kavga çıktı
Hindistan'ın Ghaziabad kentine bağlı Masuri bölgesindeki bir okulun önünde 20 kişilik öğrenci grubu arasında kavga çıktı.
Hindistan’ın Ghaziabad’ı kentinde bir okulun önünde iki grup öğrenci arasında tartışma başladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde öğrenciler trafiğin yoğun olduğu bir sokağın ortasında birbirlerine yumruk atmaya başladı. Paylaşılan videoda kalabalık öğrenci grubunun kaçtığı ve büyük bir hızla gelen araba fark edildi. Araba çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirini yumruklayan iki öğrenciye çarptı. Öğrencilerin yere düştükten sonra kalkarak kavga etmeye devam etmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.
ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen müfettiş Iraj Raja olaya ilişkin olarak “Gözaltına alınan öğrenciler polise, bir grup ikinci sınıf BBA (İşletme Lisansı) öğrencisinin ilk yıl bazı BCA (Bilgisayar Uygulamaları Lisans) öğrencilerinden kendilerine saygı duymalarını istediğini söyledi. Bu iki grup arasında başlayan tartışma tırmanarak kavga dönüştü. Yoldan geçen bazı kişiler video çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerden bazıları ön soruşturmanın ardından gözaltına alındı. Hala sorgulanıyorlar.” dedi.