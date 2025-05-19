20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı! Aracın sahibi tanıdık çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Lüks aracın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
1 / 7
Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
2 / 7
O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.
3 / 7
ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4 / 7