20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı! Aracın sahibi tanıdık çıktı

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.