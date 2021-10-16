20 milyon liralık mücevher rezervuardan çıktı

Gasp edilen mücevherlerinin bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen iş yeri sahibi ise polislere teşekkür etti. İş yeri sahibi "Silahlı iki kişi bir anda içeri girmiş. Çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan mücevherleri çalmışlar. Her halde yurt dışına çıkarmayı planlıyorlardı. Ama polisimiz buna izin vermedi. " dedi.