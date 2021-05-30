20 saniyede çalıp kaçtılar; otomobil far fareleri, kameralara böyle yakalandı
Olay, dün saat 04:45 sıralarında İstanbul Ataşehir, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı.
Olay, dün saat 04:45 sıralarında Ataşehir, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı.
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Tamponu kırdıktan sonra farları çalan hırsızlar, otomobil içerisinde bulunan harekete duyarlı kameraya yakalandı. Toplam 20 saniye süren hırsızlık, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri gri panelvan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşırken bir sitenin güvenlik kamerasına da yakalandı.
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Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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