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  4. 20 saniyede çalıp kaçtılar; otomobil far fareleri, kameralara böyle yakalandı

20 saniyede çalıp kaçtılar; otomobil far fareleri, kameralara böyle yakalandı

Olay, dün saat 04:45 sıralarında İstanbul Ataşehir, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı.

Olay, dün saat 04:45 sıralarında Ataşehir, Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araç ile sokağa gelen hırsızlar, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı.

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Tamponu kırdıktan sonra farları çalan hırsızlar, otomobil içerisinde bulunan harekete duyarlı kameraya yakalandı. Toplam 20 saniye süren hırsızlık, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri gri panelvan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaşırken bir sitenin güvenlik kamerasına da yakalandı.

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Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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