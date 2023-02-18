20 Şubat haftası burç yorumları: Yeni başlangıçlar haftası başlıyor
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 20 Şubat haftası burç yorumları: Hafta başında yeni başlangıç adımları atabilirsiniz...
Haftanın ilk gününe, Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay fazı ile başlıyoruz. Hafta başında, en az bir alanda yeni bir başlangıç düşüncenizin filizlendiğini ya da yeni adımlar atmak istediğinizi görebilirsiniz. İçten gelen duygular, sezgiler, soyut kavramlar ya da sanat yönelimlerini, dışarıya da gösterebileceğiniz zamandır. Ancak, ölçüyü ve kontrolü aşan hiçbir davranış ya da düşüncenin iyicil sonuç vermeyeceğini unutmayın. Göksel yerleşimler ne olursa olsun, kilidi açacak anahtar kişinin elindedir ve onu nasıl kullandığı birincil öneme sahiptir.
Güneş bir ay boyunca Balık burcunda olacak. Bu yüzden, fizik ötesi ve soyut alana yönelik yeteneklerinizi kullanma, belirginleştirme ve gösterme zamanıdır. Doğum haritanızda, Balık burcunun bulunduğu evin konularında canlanma bekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenler; kontrollü, ölçülü, gerçekçi olmak, pembe düşlere ve sisli dünyaya kendinizi kaptırmamaktır. Yoksa, yönünüzü kaybedersiniz.
İki haftadır devam eden Güneş-Satürn kavuşumu, Güneş’in Balık burcuna girmesi ve Satürn’den uzaklaşmaya başlaması yüzünden artık bu hafta iyice zayıftır. Ancak yine de hafta başında; güç gösterisi, sorumluluk almak, çalışmak ve yönetmekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Gerçekleri dürüstçe ortaya koymak için son şans olabilir. Çünkü Güneş artık Balık burcunda ve gizli, saklı, üzeri örtülü, sisli, kaypak ya da bulanık günlere giriş yaptık.
Yaklaşık 1,5 ay kadar gökyüzünde kalacak olan Neptün-Mars kare açısı; su ile gelen felaketler, yakıcı yıkıcı durumlar, yaralanmalar, savaşlar, ilaçlar, zehirlenmeler ya da alkol benzeri bağımlılıklar için şimdiden uyarı yapıyor. Merkür-Uranüs kare açısında, aykırı düşünüşler, buluşlar, görüşmeler ya da anlaşmalar için aşırı heyecanınızı kontrol etmelisiniz. Sanat çalışmaları, duygular, sezgiler ya da romantizm için uygun zamandır.
YÜKSELEN KOÇ: Hafta başındaki yeniay; duygusal, sezgisel yetenekleri ya da inançlarla algılanan soyut kavramları, sanat çalışmalarını, perde ardında saklanan gizemli işleri, kaçamak ilişkileri, gizli düşmanları, hastaneleri ya da bir yerde kısıtlı kalmayı gündeme getirebilir. Bu konular üzerinden yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları harekete geçirebilir. Ancak dikkat, bu konularla bağlantılı olarak, yakından tanıdığınız bir kişiyle ilgili; hastaneler, kısıtlanma, yakıcı yıkıcı durumlar, zehirlenmeler, çatışmalara, aldatılma ya da alkol ve benzerlerinin olumsuz etkileri görülebilir. Sosyal çevrelerden yüzeysel olarak tanıdığınız gruplaşma kişileri ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar yüzünden beklenmedik bir para kaybı olabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Hafta başındaki yeniay; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz, ya da uzaktan tanıdığınız grup arkadaşlarınız, dernekler ya da toplantılar yaptığınız sosyal çevre üzerinde; yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları harekete geçirebilir. Ancak dikkat, bu gibi sosyal çevreler üzerinden; kandırılarak, aldatılarak ya da iftiraya uğrayarak para kaybetme tehlikesi, utanılacak durumlar ve çatışmalar yaşama olasılığı da vardır. Meslek, kariyer ya da yöneticilerle olan görüşme, yazışma ya da anlaşmalarda beklenmedik aykırı ve dik başlı davranışlarınız size zarar verebilir. Oysa, meslek ve kariyer üzerinden girişimci hareketlerle para kazanma zamanıdır. Soyut kavramlara ya da sanata yönelmek için uygun olanaklar var.