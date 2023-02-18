20 Şubat haftası burç yorumları: Yeni başlangıçlar haftası başlıyor

Haftanın ilk gününe, Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay fazı ile başlıyoruz. Hafta başında, en az bir alanda yeni bir başlangıç düşüncenizin filizlendiğini ya da yeni adımlar atmak istediğinizi görebilirsiniz. İçten gelen duygular, sezgiler, soyut kavramlar ya da sanat yönelimlerini, dışarıya da gösterebileceğiniz zamandır. Ancak, ölçüyü ve kontrolü aşan hiçbir davranış ya da düşüncenin iyicil sonuç vermeyeceğini unutmayın. Göksel yerleşimler ne olursa olsun, kilidi açacak anahtar kişinin elindedir ve onu nasıl kullandığı birincil öneme sahiptir.

Güneş bir ay boyunca Balık burcunda olacak. Bu yüzden, fizik ötesi ve soyut alana yönelik yeteneklerinizi kullanma, belirginleştirme ve gösterme zamanıdır. Doğum haritanızda, Balık burcunun bulunduğu evin konularında canlanma bekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenler; kontrollü, ölçülü, gerçekçi olmak, pembe düşlere ve sisli dünyaya kendinizi kaptırmamaktır. Yoksa, yönünüzü kaybedersiniz.