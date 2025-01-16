20 ve 18 yıldır çözülemeyen iki cinayeti Müge Anlı aydınlattı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11 gün arayla 18 ve 20 yıllık iki cinayet aydınlatıldı.
28 yaşındayken kaybolan ve 20 yıl boyunca akıbeti belirsiz olan Nezaket U.'nun bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıktı.
Nezaket U.'nun cinayetinin çözülmesinin ardından, iç içe geçmiş olaylar silsilesi ve şoke eden olaylar gündeme geldi. İddiaların yöneldiği isimlerle bağlantılı 3 kadının daha yıllardır ortada olmadığı ortaya çıktı.
18 yıllık suskunluğunu bozdu, 2 cenaze var dedi
Kayıp Nezaket K.'nin kuzeni S.Ö., programda yaptığı itirafında iki cenazenin yerini bildiğini söyledi; İstanbul ve Edirne Keşan'da olmak üzere iki ayrı yer gösterdi. Canlı yayında emniyet güçleri tarafından alınan S.Ö., sorgusunda kayıp 3 kadından biri olan Zekiye A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.
Yeğeni azmettirdi, ben öldürdüm
S. Ö., Zekiye A. cinayetini itiraf ederken, öldürülen Zekiye A.'nın mallarını gasbettiği ve yıllarca ev kiralarını topladığı ortaya çıkan yeğeni A.Ö.'nün cinayetin azmettiricisi olduğunu söyledi. Öte yandan cinayeti neden işlediği sorusuna “Yap dediler, yaptım” dediği öğrenildi.