20 ve 18 yıldır çözülemeyen iki cinayeti Müge Anlı aydınlattı

18 yıllık suskunluğunu bozdu, 2 cenaze var dedi

Kayıp Nezaket K.'nin kuzeni S.Ö., programda yaptığı itirafında iki cenazenin yerini bildiğini söyledi; İstanbul ve Edirne Keşan'da olmak üzere iki ayrı yer gösterdi. Canlı yayında emniyet güçleri tarafından alınan S.Ö., sorgusunda kayıp 3 kadından biri olan Zekiye A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.