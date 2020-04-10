20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar kaç gün yasak uygulanacağını araştırıyor. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kabahatlar kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 TL ceza uygulanıyor.
7 Ocak'taDünya Sağlık Örgütün (DSÖ), hastalığın SARS olmadığını fakat yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olan yeni tip koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.