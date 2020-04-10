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  3. 10 Nisan 2020 11:26

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar kaç gün yasak uygulanacağını araştırıyor. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kabahatlar kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 TL ceza uygulanıyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

7 Ocak'taDünya Sağlık Örgütün (DSÖ), hastalığın SARS olmadığını fakat yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olan yeni tip koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

11 Ocak'ta Çin'de hastalıktan ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişi, Vuhan'daki pazardan alışveriş yaparken koronavirüs kaptığı tahmin edilen 61 yaşında bir erkekti. 13 Ocak'ta Çin dışındaki ilk vaka görüldü. Tayland'da bir kadın hastada yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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