20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar kaç gün yasak uygulanacağını araştırıyor. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.