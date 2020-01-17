  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ocak 2020 13:24

20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!

20 yaşında ve lezbiyen olduğu belirtilen bir kadın sokak ortasında arkasından gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Kadın başından aldığı darbe ile yere kapaklanırken, saldırganlar şiddet uygulamaya devam etti. Bu eşcinsel kadınlara yönelik ülkede yaşanan ilk saldırı da değildi.

20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!

İngiltere'de, 20 yaşındaki bir lezbiyen kadının Sunderland kentinde güpegündüz uğradığı saldırı konuşuluyor.. Charlie Graham, kentin Town End Farm bölgesinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere yürürken saldırıya uğradı.

1/ 7
20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!

Cumartesi öğle 12.50 sularında arkasından yaklaşan birisi genç kadının başına vurdu. Darbe ile yere düşen Graham'ın yüzü kanlar içinde kalırken, bacağında da bir ağrı hissetti.

2/ 7
20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!

Ayağa kalkmaya çalıştığı sırada iki kişi olduğu anlaşılan saldırganlar Graham'ı tekrar yere itti, ardından iki erkek olay yerinden koşarak uzaklaştı.

3/ 7
20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!

Saldırının şokunu uzun süre atlatamayan Charlie Graham, olayın ardından travma yaşadığını, panik atak geçirdiğini söylüyor.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM