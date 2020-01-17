20 yaşındaki eşcinsel kadını hastanelik olana kadar dövdüler!
20 yaşında ve lezbiyen olduğu belirtilen bir kadın sokak ortasında arkasından gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Kadın başından aldığı darbe ile yere kapaklanırken, saldırganlar şiddet uygulamaya devam etti. Bu eşcinsel kadınlara yönelik ülkede yaşanan ilk saldırı da değildi.
İngiltere'de, 20 yaşındaki bir lezbiyen kadının Sunderland kentinde güpegündüz uğradığı saldırı konuşuluyor.. Charlie Graham, kentin Town End Farm bölgesinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere yürürken saldırıya uğradı.
Cumartesi öğle 12.50 sularında arkasından yaklaşan birisi genç kadının başına vurdu. Darbe ile yere düşen Graham'ın yüzü kanlar içinde kalırken, bacağında da bir ağrı hissetti.
Ayağa kalkmaya çalıştığı sırada iki kişi olduğu anlaşılan saldırganlar Graham'ı tekrar yere itti, ardından iki erkek olay yerinden koşarak uzaklaştı.