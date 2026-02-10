  1. Anasayfa
  4. 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!

Bilecik'te 20 yıl önce kaybolan 3 kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında 4 adet insan kemiği bulundu.

Kaynak: DHA
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! - Resim: 1

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2006 ve 2007 yıllarında kaybolduğu ihbarı yapılan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilere ilişkin dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şubesi'nde kayıp olan 3 kişinin bulunması için geçen yıl ekim ayında özel bir ekip kuruldu.

20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! - Resim: 2

Özel ekip, dosyada 3 kişinin ne zaman kaybolduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadığından hareket ederek, cep telefonu sinyalleri üzerinden yaptı. İncelemede; O.K.'nin 2006 yılı Haziran ayında, M.B.'nin aynı yıl Ağustos ayında, Y.Ö.'nün ise 2007 yılı Şubat ayında Vezirhan beldesinde kaybolduğunu belirledi. 

20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! - Resim: 3

85 CEP TELEFONU HATTI İNCELENDİ

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından 85 cep telefonu hattı incelenirken, 47 kişinin bilgisine başvuruldu. İfadeler ve kayıp olan 3 kişiye ait cep telefonlarının son sinyal verdiği alanın, Vezirhan beldesindeki bir çiftlik olduğu tespit edildi. Çiftlikte toprak altı taramasında, 3 kayıp kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında bulunan 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu, incelemeye alındı.

20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! - Resim: 4

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kayıp 3 kişinin öldürülerek gömülmesine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli belirledi. Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara illerinde 'Mizan' adı verilen operasyon düzenlendi. 11 şüpheli, gözaltına alındı. 

