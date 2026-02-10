20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!

85 CEP TELEFONU HATTI İNCELENDİ

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından 85 cep telefonu hattı incelenirken, 47 kişinin bilgisine başvuruldu. İfadeler ve kayıp olan 3 kişiye ait cep telefonlarının son sinyal verdiği alanın, Vezirhan beldesindeki bir çiftlik olduğu tespit edildi. Çiftlikte toprak altı taramasında, 3 kayıp kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında bulunan 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu, incelemeye alındı.