200 kilo ağırlığındaki depremzede anne yaşam mücadelesi veriyor

Yaklaşık 200 kilogram olan kadın hareket etmekte dahi zorlanıyor. 5-6 kişinin yardımı ile evden çıkabilen Dağlı'nın birçok ihtiyacını ise okulunu bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki oğlu Baran karşılıyor. Aile, kendilerine kilo problemi başta olmak üzere uzanacak yardım elini bekliyor.