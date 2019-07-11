200 kilometre öteden yemek için geliyorlar

Tokat kebabının lezzetinin Tokat'ta yetişen ürünlerden geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:"Tokat'ın yayalarında yetişen kuzuların etlerini kullanıyoruz. Tokat'ta yetişen domates, patlıcan ve biberi kullanıyoruz. Bu ürünlerin hepsi Tokat'ta yetişiyor. Biz Tokat kebabını yaz aylarında yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz, ekim ayının sonuna kadar kebap yapıyoruz.

