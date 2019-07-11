200 kilometre öteden yemek için geliyorlar
Tokat'ta, 4 yıl önce coğrafi işareti alınan ve yetiştirilen organik domates, biber ve patlıcanla yaylalarda otlatılan kuzu etlerinden yapılan, geçmişi 300 yıl öncesine dayanan tarihi lezzet Tokat kebabı yöre has kebap ocaklarında hazırlanarak servise sunuluyor. Tokat kebabı için 200 kilometre öteden gelen bile var.
Yaz güneşinde kızaran domateslerinin lezzeti ile ünlü Tokat'ta, yaylalarda kekikle beslenen kuzu eti, patlıcan ve biberle hazırlanan kebabın geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanıyor. Dört yıl önce coğrafi işaret alan Tokat kebabı, yüzyıllardır kaybolmayan lezzetiyle kentin turizmine katkı sunuyor.
Kente gelen turistlerin mutlaka tatmak isteği lezzet olmanın yanı sıra Tokat kebabını tatmak için çevre illerden ve ilçelerden gelenler de mevcut. Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat kebabının yerli sebzeler çıktığında yapıldığını söyledi.
Tokat denilince akla Tokat kebabının geldiğini belirten Yılmaz, "Tokat'ın en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Yıllar önce restoran kültürü yokken konaklarda kebap ocakları varmış." dedi.
Tokat kebabının lezzetinin Tokat'ta yetişen ürünlerden geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:"Tokat'ın yayalarında yetişen kuzuların etlerini kullanıyoruz. Tokat'ta yetişen domates, patlıcan ve biberi kullanıyoruz. Bu ürünlerin hepsi Tokat'ta yetişiyor. Biz Tokat kebabını yaz aylarında yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz, ekim ayının sonuna kadar kebap yapıyoruz.