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  3. 28 Mayıs 2018 09:44

200 kişi meydanda birbirine girdi !

Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

200 kişi meydanda birbirine girdi !

Olay dün saat 19.30 sıralarında Erzurum Yakutiye ilçesindeki Aşağı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaklaşık 150 kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etmekte güçlük çekti.

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200 kişi meydanda birbirine girdi !

Öfkeli kalabalık zaman zaman polisin müdahalesine tepki gösterdi. Kavgada 2'si polis olmak üzere toplam 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


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200 kişi meydanda birbirine girdi !

Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

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200 kişi meydanda birbirine girdi !

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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