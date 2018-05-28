200 kişi meydanda birbirine girdi !

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

