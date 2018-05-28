200 kişi meydanda birbirine girdi !
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Olay dün saat 19.30 sıralarında Erzurum Yakutiye ilçesindeki Aşağı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaklaşık 150 kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etmekte güçlük çekti.
Öfkeli kalabalık zaman zaman polisin müdahalesine tepki gösterdi. Kavgada 2'si polis olmak üzere toplam 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.