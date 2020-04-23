2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi Cumhurbaşkanının 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile 1 ay uzatılmıştı. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemlerde silahaltna alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar durdurulmuştu.
2020 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusudna resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.