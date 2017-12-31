2017 böyle geçti... İşte yılın en çok konuşulan haberleri
2017 yılı Türkiye’de ve dünyada önemli olaylara ve gelişmelere sahne oldu. Medya takibin önde gelen kurumu Ajans Press, siyasetten spora, ekonomiden teknolojiye Türkiye’de ve dünyada gündeme damga vuran olayları araştırdı.
Ajans Press, ITS Medya ve PRNet’in hazırladığı Medya Gündem raporunda, 2017 yılının aylar itibarıyla en çok konuşulan olayları şunlar:
OCAK
Yeni umutlarla ve hayallerle başlanan 2017 yılının daha ilk saatlerinde acı haber Ortaköy’de yer alan gece kulübü Reina’dan geldi. Gözü dönmüş IŞİD’li terörist, uzun namlulu silahıyla Reina’ya girip 39 kişiyi katletti. Saldırıda 2 el bombası ve 6 şarjör kullanan saldırgan 180 mermi boşalttı. Hain saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov polisin titiz çalışması sonucunda saldırıdan 18 gün sonra yakalandı. Reina saldırısı 5 bin 647 haberle Ocak ayının en çok konuşulan olayı oldu.
ŞUBAT
Yılın ikinci ayına geldiğimizde bir süre önce oluşturulan Varlık Fonu'nun yapısıyla alakalı haberler ekonomi başlıklarında dikkat çekti. Milli Piyango, şans oyunları ve at yarışlarının devredildiği Varlık Fonu'na kamunun devleri de aktarıldı. Başta Ziraat Bankası olmak üzere, Borsa İstanbul gibi kuruluşlar Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu ile ilgili Şubat ayında 2 bin 324 haber yansıması tespit edilirken ayın en çok konuşulan başlığı olmayı başardı.
MART
Türkiye, Nisan ayındaki referandum hazırlıklarını sürdürürken Hollanda ile miting krizi patlak verdi. Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı istenmeyen kişi ilan etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Mart ayında yaşanan Türkiye Hollanda krizi 7 bin 415 habere konu olarak ayın en çok konuşulan olayı oldu.