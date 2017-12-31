2017 böyle geçti... İşte yılın en çok konuşulan haberleri

ŞUBAT



Yılın ikinci ayına geldiğimizde bir süre önce oluşturulan Varlık Fonu'nun yapısıyla alakalı haberler ekonomi başlıklarında dikkat çekti. Milli Piyango, şans oyunları ve at yarışlarının devredildiği Varlık Fonu'na kamunun devleri de aktarıldı. Başta Ziraat Bankası olmak üzere, Borsa İstanbul gibi kuruluşlar Varlık Fonu'na devredildi. Varlık Fonu ile ilgili Şubat ayında 2 bin 324 haber yansıması tespit edilirken ayın en çok konuşulan başlığı olmayı başardı.