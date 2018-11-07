2018 KPSS önlisans soru ve cevapları açıklandı

4 Kasım Pazar günü binlerce öğrenci uzun bir süredir hazırlandığı bu önemli sınava katılım sağladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adaylar sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için bekleyişe geçti. KPSS önlians sınav soruları ve cevapları da bir diğer merak konusu olmuştu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS soruları ve cevapları yayınlandı.