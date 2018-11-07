2018 KPSS önlisans soru ve cevapları açıklandı
4 Kasım'da yapılan KPSS Önlisans sınavının merakla beklenen soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmı açıklandı.
4 Kasım Pazar günü binlerce öğrenci uzun bir süredir hazırlandığı bu önemli sınava katılım sağladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adaylar sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için bekleyişe geçti. KPSS önlians sınav soruları ve cevapları da bir diğer merak konusu olmuştu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS soruları ve cevapları yayınlandı.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınav sonrası heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde de yoğunluk devam ediyor. 2018 KPSS sınav soruları ve cevapları az önce açıklandı. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar yayınlanan soru ve cevaplara buradan ulaşabilirler.
NOT: KPSS ön lisans sorularının %10'luk kısmı yayınlanmıştır.