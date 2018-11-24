2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen

3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak. Enflasyon tahmini tutar da yüzde 11.15 oranında zam yapılırsa mesleklere göre maaşlar şu şekilde olacak: