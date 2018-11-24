2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen
3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu. Bu enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Bakın maaşlar ne kadar artacak?
Enflasyon tahmini tutarsa Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.
Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı da 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek. Zamla birlikte Ocak 2019'dan itibaren polis maaşı 5 bin 843 liraya ulaşırken, öğretmen maaşı 4 bin 908 lira olacak.
3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak. Enflasyon tahmini tutar da yüzde 11.15 oranında zam yapılırsa mesleklere göre maaşlar şu şekilde olacak: