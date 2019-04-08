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  3. 08 Nisan 2019 00:56

2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor

Kamuya on binlerce memur-personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı kamu bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için ilan yayınladı. Memur-personel-işçi alımında hem KPSS hem sözleşmeli hem de sürekli işçi alımları y

2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor

Kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.

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2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları'ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak.

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2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor

Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. İşte o ilanlar:

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2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor

İlan tarihi: 25 Mart 2019 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

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