2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor
Kamuya on binlerce memur-personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı kamu bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için ilan yayınladı. Memur-personel-işçi alımında hem KPSS hem sözleşmeli hem de sürekli işçi alımları y
Kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları'ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak.
Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. İşte o ilanlar: