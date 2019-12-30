2019 yılına damgasını vuran olaylar
Ajans Press, 2019'da en çok konuşulan haberleri derledi. Tekrarlanan seçimler, depremler ve Kanal İstanbul gibi başlıklar 2019 yılına damgasını vurdu.
Ajans Press’in yazılı basın, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya mecraları özelinde gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasında 2019 yılının en çok konuşulan başlıkları derlendi. Yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sararken geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılı tüm dünyada önemli olaylara sahne oldu. Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre akıllarda yer alacak bir yıl geçirdik.
Ajans Press 2019 yılına damga vuran olayları şöyle sıraladı:
Yerel seçimlerde birçok büyükşehir belediyesi el değiştirdi, tekrarlanan İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı ve mazbatasını alarak göreve başladı.
9 Ekim 2019’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekâtı başlatıldı.