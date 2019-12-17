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  3. 17 Aralık 2019 12:00

2019 yılında dünyaya damga vuran olaylar!

Protestolar, şiddet olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler, 2019'da dünya gündemine damgasını vurdu. İşte en önemli olaylar ile 2019'da dünyada yaşananlar... .

2019 yılında dünyaya damga vuran olaylar!

İşte en önemli olaylar ile 2019'da dünyada yaşananlar...

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2019 yılında dünyaya damga vuran olaylar!

23 Ocak - Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

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2019 yılında dünyaya damga vuran olaylar!

25 Ocak - Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.

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2019 yılında dünyaya damga vuran olaylar!

10 Mart - Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu.

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