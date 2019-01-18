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  3. 18 Ocak 2019 08:25

2019'da dünyayı bekleyen tehlikeler ! 1.6 milyar kişi etkilenecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük tehlikeleri sıraladı.

2019'da dünyayı bekleyen tehlikeler ! 1.6 milyar kişi etkilenecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda tehdit içeren tehlikeleri açıkladı. Zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi sebeplerle gelen tehlikeler yüzünden çok sayıda ölüm bekleniyor.

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2019'da dünyayı bekleyen tehlikeler ! 1.6 milyar kişi etkilenecek

Söz konusu listeye göre, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar 2019'da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer alıyor.

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2019'da dünyayı bekleyen tehlikeler ! 1.6 milyar kişi etkilenecek

WHO, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.

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2019'da dünyayı bekleyen tehlikeler ! 1.6 milyar kişi etkilenecek

Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor.

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