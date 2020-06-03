2020 bekçi alımları ne zaman olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI? Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi: "Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."
POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GELDİ Mİ? Bekçi alımı ile ilgili duyuru henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? Bekçi olmak isteyenlerde, * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, * Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, * Memuriyete engel bir hali bulunmamak, * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak koşulları aranıyor.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.