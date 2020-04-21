2020 fitre parası kaç lira?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte 2020 fitre miktarı belli oldu.
Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 27 TL olarak açıklandı.
FİTRE NEDİR? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR? Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.