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  3. 25 Aralık 2020 19:08

2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak yapılan 2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçlarına üniversitenin resmi sitesinden erişebilirsiniz.

2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi.

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2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.

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2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapıldı. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabildiler.

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