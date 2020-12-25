2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi.

