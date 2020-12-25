2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak yapılan 2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçlarına üniversitenin resmi sitesinden erişebilirsiniz.
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.