e-Bordro maaş sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Mayıs ayı maaş bordoları nasıl görüntülenir? e-Bordro giriş sayfası ile birlikte maaş bordroları görüntülenebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Bordro sistemi üzerinden 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı. Her ayın 14'ünde memurların erişimine açılan maaş bordoları, memurlar tarafından araştırılıyor. İşte e-Bordro giriş ekranı ile 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama...