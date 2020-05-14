2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı
e-Bordro maaş sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Mayıs ayı maaş bordoları nasıl görüntülenir? e-Bordro giriş sayfası ile birlikte maaş bordroları görüntülenebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Bordro sistemi üzerinden 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı. Her ayın 14'ünde memurların erişimine açılan maaş bordoları, memurlar...
e-Bordro maaş sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Mayıs ayı maaş bordoları nasıl görüntülenir? e-Bordro giriş sayfası ile birlikte maaş bordroları görüntülenebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Bordro sistemi üzerinden 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı. Her ayın 14'ünde memurların erişimine açılan maaş bordoları, memurlar tarafından araştırılıyor. İşte e-Bordro giriş ekranı ile 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama...
E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR? e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz. E-BORDRO GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.