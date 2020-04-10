2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
MSÜ'de tercih tarihleri değişti. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, ÖSYM tarafından sınav tarihinin ertelenmesinin ardından 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan tercihlerin ileri tarihe ertelendiği bildirildi.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN? Daha önce belirlenen takvime göre, tercihlerin 13 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. MSB'den yayımlanan duyuruda ise bu tarihin ertelendiğine yer verildi. Yeni tercih takvimi henüz belli olmadı.
2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda daha önce 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır."