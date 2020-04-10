2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN? Daha önce belirlenen takvime göre, tercihlerin 13 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. MSB'den yayımlanan duyuruda ise bu tarihin ertelendiğine yer verildi. Yeni tercih takvimi henüz belli olmadı.