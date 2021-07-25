2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı kazandık

Artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti. Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki elemelerde yer alan 17 yaşındaki milli sporcu, atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı.Toplamda 47.799 puan elde eden Nazlı, genel sıralamada ilk 24 sporcu arasına kalamadı ve elendi.