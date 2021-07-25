2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı kazandık
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde milli sporcularımız boy gösterdi. Olimpiyatlardaki ilk madalya Hakan Reçber'den geldi.
Taekwondo'da 68 kiloda mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Hakan Reçber, Bosna Hersek'li rakibi Nedzad Husic'i yenerek Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden'a mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını yitirdi. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazanan Hakan Reçber, TSİ 13.28'de Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşıya gelecek
Artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti. Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki elemelerde yer alan 17 yaşındaki milli sporcu, atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı.Toplamda 47.799 puan elde eden Nazlı, genel sıralamada ilk 24 sporcu arasına kalamadı ve elendi.