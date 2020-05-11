2020 yılı kamu kurumları personel alım ilanları yayınladı
Birçok kamu kurumu ve onlarca üniversite personel alımı yapıyor. 2020 personel alımları için ilan kurumlar ilan yayınlamaya devam ediyor. Son dakika memur ve personel alımları için gerekli olan başvuru şartları ve kontenjanlar da belirlenmeye başlandı. İşte personel alımı yapan o kurumlar ve detayları
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 Personel Alacak İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Resmî Gazete Yayım Tarihi: 11.05.2020
İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alıyor Aranılan Nitelik ve Unvan: HEMŞİRE - DİYETİSYEN Resmî Gazete Yayım Tarihi: 11.05.2020 ARANILAN ŞARTLAR 1 - Pandemi Süresince şehirler arası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir. 2 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 5 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır. 6 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere 6 personel alınacak Son başvuru Tarihi: 01.06.2020 *Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
İnönü Üniversitesi 6 personel alıyor Son başvuru Tarihi: 8.05.2020 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; Doktor Öğretim Üyesi : Başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'yi ilgili birime teslim edeceklerdir. NOT : 1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler. 3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır. 4 - Adaylar, kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapmalıdırlar.