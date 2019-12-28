Keşke daha da artsa: 2020 yılı trafik cezaları belli oldu!
Yeni yılda trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 22,58 zamlı olarak uygulanacak.
2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak kesinleşti. Belli olan oranın ardından trafik cezaları da netleşti. 2020 yılında trafik cezalarında 22,58 oranında artış olacak. Trafiği tehlikeye sokan ve trafikte çıkar sağlayan araçlara fırsat verilmeyecek. Sizler için 2020 yılı trafik cezalarını hesapladık. İşte 2020 yılı trafik cezaları listesi...
2020'DE EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 104 TL Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak en düşük trafik cezası 104 TL oldu. Sınır üstünde yolcu taşıyana 104 TL ceza kesilecek.
EN YÜKSEK CEZA 32 BİN 719 LİRA En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.
ÇAKAR LAMBA CEZASI ARTTIRILDI Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca, üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek.