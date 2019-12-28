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  3. 28 Aralık 2019 14:27

2020'de kaç gün resmi tatil var ?

2019 yılına ait iki resmi tatilin kalmasıyla birlikte çalışanların gözü 2020 yılındaki resmi tatillere çevrildi. 2020 yılında çalışanları hafta sonları dahil 116.5 gün tatil bekliyor.

2020'de kaç gün resmi tatil var ?

2019 yılında sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerinin kalmasıyla birlikte 2020 yılına ilişkin tatil planları yapılmaya başlandı. Erken rezervasyon avantajı ve ucuz uçak bileti almak isteyenler şimdiden harekete geçti.

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2020'de kaç gün resmi tatil var ?

Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

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2020'de kaç gün resmi tatil var ?

Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

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2020'de kaç gün resmi tatil var ?

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

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