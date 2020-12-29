2020'de küresel ısınma devam ederken 10 büyük iklim olayı yaşandı

Bu sellerin yol açtığı hasarın sigortalanmış olan kısmının ise, tahminen 10 milyar dolar olduğu düşünülüyor.



Çin, sellerden daha da büyük zarara uğradı. Bu yılın Haziran ve Ekim ayları arasında Çin'in maddi zararı 32 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık can kaybı Hindistan'dan çok daha az oldu.



