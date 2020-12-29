2020'de küresel ısınma devam ederken 10 büyük iklim olayı yaşandı
Küresel ısınma devam ederken geçtiğimiz yıl içinde dünya çapında binlerce kişinin hayatını etkileyen ve büyük hasara yol açan 10 büyük iklim olayı yaşandı.
ABD'yi etkileyen rekor sayıda kasırga ve orman yangını bu yıl tahminen 60 milyar dolarlık zarara yol açtı. Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da aşırı iklim koşullarının yol açtığı felaketlerle boğuştu.
Bu yıl Asya'yı etkileyen büyük fırtınalarla birlikte gelen sıradışı şiddetteki muson yağışları en büyük zarara yol açan iklim olayları oldu.
Hindistan'da aylarca devam eden büyük seller 2 binden fazla insanın ölümüne ve milyonlarcasının evinden olmasına, göçmesine yol açtı.
Bu sellerin yol açtığı hasarın sigortalanmış olan kısmının ise, tahminen 10 milyar dolar olduğu düşünülüyor.
Çin, sellerden daha da büyük zarara uğradı. Bu yılın Haziran ve Ekim ayları arasında Çin'in maddi zararı 32 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık can kaybı Hindistan'dan çok daha az oldu.