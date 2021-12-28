2021 böyle geçti! İşte hafızalara kazınan 17 önemli olay
Koronavirüs salgını, iklim krizi, seçim ve darbeler... Dünyanın en eski haber ajansı AFP, 2021 yılının en önemli olaylarını derledi.
CORONA VİRÜS
2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan corona virüs pandemisinin 2021 yılında da en önemli olay olduğunu belirten ajans, Kasım ayı itibarıyla virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.
Pandeminin çıktığı günden bu yana 280 milyon corona virüs vakasının ortaya çıktığını belirten AFP, dünya nüfusunun yüzde 57,4’ünün en az bir doz corona virüs aşısı olduğunu aktardı.
AŞIRI İKLİM OLAYLARI
2021 yılında iklim krizinin etkilerinin sürdüğünü belirten ajans, dünyanın neredeyse her yerinin orman yangınları ve sıcak hava dalgaları ile derinden etkilendiğini vurguladı.
6 OCAK - ABD KONGRE BASKINI
6 Ocak 2021’de, ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi.
ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kalırken, olaylar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.
20 OCAK - JOE BİDEN’IN BAŞKAN OLMASI
ABD'de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri, Donald Trump’a karşı kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.
Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin eden Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.