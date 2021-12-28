2021 böyle geçti! İşte hafızalara kazınan 17 önemli olay

CORONA VİRÜS

2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan corona virüs pandemisinin 2021 yılında da en önemli olay olduğunu belirten ajans, Kasım ayı itibarıyla virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.

Pandeminin çıktığı günden bu yana 280 milyon corona virüs vakasının ortaya çıktığını belirten AFP, dünya nüfusunun yüzde 57,4’ünün en az bir doz corona virüs aşısı olduğunu aktardı.