2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekliler zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı.
Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam alıyor. 2021'de yapılacak ilk zam oranı ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.
Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı.
Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.