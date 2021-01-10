SON DAKİKA
ANKARA'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Ocak 2021 22:37

2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekliler zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı.

2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam alıyor. 2021'de yapılacak ilk zam oranı ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

1/ 9
2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı.

2/ 9
2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

3/ 9
2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM