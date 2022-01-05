2021 en sıcak beşinci yıl oldu

1979 yılına dayanan kayıtlara göre Copernicus’un resmi verileri Ocak ayı içerisinde açıklamasının beklendiği belirtilirken, NASA, NOAA, U.K. Met Office ve Berkeley Earth tarafından 19. yüzyıla kadar uzanan kayıtlara dayanan ek küresel sıcaklık verilerinin de yayımlanacağı aktarıldı.