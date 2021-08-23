2021 İOKBS bursluluk sınavı için tarih belli oldu

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.