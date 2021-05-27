2021 KPSS başvuruları başlıyor

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.