2021 KPSS başvuruları başlıyor
ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşecek oturumların detayları da duyurulmuştu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Alan bilgisi, ÖABT başvuru tarihleri belli oldu.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta,
2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuruları henüz başlamadığı için ÖSYM'de aktif bir KPSS linki bulunmuyor. Ancak KPSS başvuru ekranı 28 Mayıs'tan itibaren aktif olacak.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.