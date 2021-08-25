2021 PMYO başvuruları sona eriyor
Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen PMYO öğrenci alımları bu sene yeniden başladı. Ancak 2021 PMYO başvuruları kısa bir süre sonra sona eriyor.
13 Ağustos'ta başlayan 2021 2021 PMYO başvuruları 27 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL, 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00'dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecek.
2021 PMYO TABAN PUANI KAÇ OLDU?
ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.
PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adayların sınav giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav giriş tarihinin yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı.