2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu
2021 yılının Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan fotoğraflar açıklandı. Yılın doğa fotoğrafları, 97 ülkeden 20 binden fazla fotoğraf arasından seçildi.
MANZARA KATEGORİSİNİN KAZANANI
Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı. Budkov, Rusya'daki Kamçatka doğal parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka yanardağının bir parçası olan Klyuchevskoy'un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.
YILIN BİTKİ FOTOĞRAFI
Avusturyalı Rupert Kogler, memleketi Linz’de çektiği fotoğrafla yılın bitki fotoğrafı yarışmasını kazandı.
Josef Friedhuber'in Chimanuka adlı vahşi gümüş sırtlı goril fotoğrafı, Memeliler kategorisinin kazananı oldu. Avusturyalı fotoğrafçı Friedhuber bu fotoğrafı "yoğun ormanda yaklaşık iki saatlik zorlu yürüyüşün" ardından çektiğini söyledi.
İtalyan fotoğrafçı Georg Kantioler tarafından çekilen bu kare, İtalya'daki Geisler Dolomit sıradağlarının bir parçası olan "Fermeda-Kuleleri"ni gösteriyor.