2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu

MANZARA KATEGORİSİNİN KAZANANI

Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı. Budkov, Rusya'daki Kamçatka doğal parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka yanardağının bir parçası olan Klyuchevskoy'un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.