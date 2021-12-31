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  4. 2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu

2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu

2021 yılının Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan fotoğraflar açıklandı. Yılın doğa fotoğrafları, 97 ülkeden 20 binden fazla fotoğraf arasından seçildi.

2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu - Resim: 1

MANZARA KATEGORİSİNİN KAZANANI

Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı. Budkov, Rusya'daki Kamçatka doğal parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka yanardağının bir parçası olan Klyuchevskoy'un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.

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2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu - Resim: 2

YILIN BİTKİ FOTOĞRAFI

Avusturyalı Rupert Kogler, memleketi Linz’de çektiği fotoğrafla yılın bitki fotoğrafı yarışmasını kazandı.

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2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu - Resim: 3

Josef Friedhuber'in Chimanuka adlı vahşi gümüş sırtlı goril fotoğrafı, Memeliler kategorisinin kazananı oldu. Avusturyalı fotoğrafçı Friedhuber bu fotoğrafı "yoğun ormanda yaklaşık iki saatlik zorlu yürüyüşün" ardından çektiğini söyledi.

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2021 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu - Resim: 4

İtalyan fotoğrafçı Georg Kantioler tarafından çekilen bu kare, İtalya'daki Geisler Dolomit sıradağlarının bir parçası olan "Fermeda-Kuleleri"ni gösteriyor.

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