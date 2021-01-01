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  3. 01 Ocak 2021 11:25

2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

Sarıyer'de 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, müzakereci polis memurunun yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

Olay saat 05.00'ta Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı. 

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2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ
Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.

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2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ
Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. 

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2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi. İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. 

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