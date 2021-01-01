2021'in ilk saatlerinde intihar etmek istedi

YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ

Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.