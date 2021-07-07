2021'in en güçlü pasaportları açıklandı - Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı.



Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.