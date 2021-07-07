2021'in en güçlü pasaportları açıklandı - Türkiye kaçıncı sırada?
Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.
Henley Pasaport Endeksi'ne göre, dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı.
Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.
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İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
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10- MACARİSTAN
184 vizesiz ülke.
Macaristan ile birlikte Polonya, Slovakya ve Litvanya aynı puana sahip.
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9- KANADA
185 vizesiz ülke.
Kanada ile birlikte Avustralya aynı puana sahip.
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