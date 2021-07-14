2021'in en iyi Android telefonları belli oldu

Nubia Red Magic 6 Pro - 901.557 puan

Listenin ilk üç sırasındaki telefonların ortak özelliği hepsinin oyun için geliştirilmiş performansa yönelik akıllı telefonlar olması.

Ayrıca üç cihazda da Qualcomm'un üstün performans yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor.