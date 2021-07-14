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  4. 2021'in en iyi Android telefonları belli oldu

2021'in en iyi Android telefonları belli oldu

Kıyaslama platformu Master Lu, en yüksek performanslı akıllı telefonları açıkladı. Listeye Çin merkezli firmalar damgasını vurdu. İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...

Xiaomi Black Shark 4 Pro - 938.991 puan

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ASUS ROG Phone 5 - 925.589 puan

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Nubia Red Magic 6 Pro - 901.557 puan

Listenin ilk üç sırasındaki telefonların ortak özelliği hepsinin oyun için geliştirilmiş performansa yönelik akıllı telefonlar olması. 

Ayrıca üç cihazda da Qualcomm'un üstün performans yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor.

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Vivo X60 Pro Plus - 878.111 puan

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