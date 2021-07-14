2021'in en iyi Android telefonları belli oldu
Kıyaslama platformu Master Lu, en yüksek performanslı akıllı telefonları açıkladı. Listeye Çin merkezli firmalar damgasını vurdu. İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...
Xiaomi Black Shark 4 Pro - 938.991 puan
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ASUS ROG Phone 5 - 925.589 puan
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Nubia Red Magic 6 Pro - 901.557 puan
Listenin ilk üç sırasındaki telefonların ortak özelliği hepsinin oyun için geliştirilmiş performansa yönelik akıllı telefonlar olması.
Ayrıca üç cihazda da Qualcomm'un üstün performans yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor.
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Vivo X60 Pro Plus - 878.111 puan
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