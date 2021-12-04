2021'in son Güneş tutulması böyle görüntülendi
2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti. Yaklaşık 50 dakika süren tutulma sadece Güney Yarım Küre'den izlenebildi.
2021`nin son güneş tutulması gerçekleşti.
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En net şekilde Antarktika`dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulması; Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika`nın bazı bölgelerinde tutulma kısmi olarak izlenebildi.
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Tutulma yaklaşık 50 dakika sürdü.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınladı.
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