2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı
2022-2023 eğitim öğretim yılı için harç ücretleri belli oldu. Yüzde 36 oranında zam yapılan üniversite harç ücretleri bölüme göre değişiklik gösteriyor.
Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala harç ücretleri de belli oldu.
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine zam geldi. Üniversite öğrencilerinin harç ücreti yüzde 36 oranında zamlandı.
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Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
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2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp Fakültesi: 961 TL,
Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,
Veteriner Fakültesi: 629 TL,
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