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  4. 2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı

2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı

2022-2023 eğitim öğretim yılı için harç ücretleri belli oldu. Yüzde 36 oranında zam yapılan üniversite harç ücretleri bölüme göre değişiklik gösteriyor.

2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı - Resim: 1

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala harç ücretleri de belli oldu. 

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2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı - Resim: 2

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite harç ücretlerine zam geldi. Üniversite öğrencilerinin harç ücreti yüzde 36 oranında zamlandı.

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2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı - Resim: 3

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

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2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı - Resim: 4

2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi: 961 TL,

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,

Veteriner Fakültesi: 629 TL,

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